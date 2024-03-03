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Dünya
İHA 03.03.2024 11:16

Japonya’da çığ felaketi: 3 kişi kayıp

Japonya’nın Hokkaido eyaletindeki Rishiri Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 3 kişinin çığ altında kaldığı açıklandı.

Japonya’da çığ felaketi: 3 kişi kayıp
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Japonya’nın Hokkaido eyaletinde bulunan Rishiri Dağı'nda çığ düştü.

Yerel saatle 12.30 sıralarında yaşanan felaket sırasında bölgede çok sayıda kişinin kayak yaptığı öğrenildi.

En az 3 kişinin çığ altında kaldığı açıklanırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Dün de çığ felaketleri yaşanmıştı

Ülkenin Nagano eyaletindeki Kazafuki Dağı'nda dün çığ meydana gelmiş, hafif şekilde yaralanan 2 kişinin helikopter yardımıyla kurtarıldığı açıklanmıştı.

Tottori eyaletindeki Daisen Dağı'nda yaşanan çığ felaketinde ise 1 kişi bölgedeki bir dağcı tarafından kurtarılmış, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti. 

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