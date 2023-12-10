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Dünya
AA 10.12.2023 08:07

İsrail Gazze'nin güneyine saldırdı: 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bir evi bombalaması sonucu 10 sivilin hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'nin güneyine saldırdı: 10 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Ham Yunus kentinde bir evi bombaladığı belirtildi.

Han Yunus'ta Filistinli bir aileye ait eve düzenlenen hava saldırısı sonucu çoğu çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiği ve onlarcasının yaralandığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini top atışına tuttuğuna işaret edildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Balah bölgesinin yanı sıra Nusayrat, el-Magazi, ez-Zavayide kamplarına yoğun saldırılar düzenlediği ifade edilen haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

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