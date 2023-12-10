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Dünya
AA 10.12.2023 03:21

Hamas Husilerin "İsrail'e giden gemileri engelleme" kararından memnun

Hamas, Yemen'deki İran destekli Husilerin "Kızıldeniz üzerinden İsrail'e giden gemilerin geçişini engelleme" tehdidini memnuniyetle karşıladı.

Hamas Husilerin "İsrail'e giden gemileri engelleme" kararından memnun

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin "ihtiyaç duyulan gıda ve ilacın Gazze'ye girmemesi halinde hangi milletten olursa olsun İsrail'e Kızıldeniz üzerinden giden gemilerin geçişinin engelleneceği" yönündeki duyurusuna dikkati çekildi.

Gazze Şeridi'ne yönelik 2 aydan fazla süredir devam eden saldırılara karşı "cesur bir karar" olarak nitelendirilen duyurunun memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, Arap ve İslam ülkelerine Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırmaları için tarihi sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Arap ve İslam ülkelerinden İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları durdurmaları istendi.

Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ne ihtiyaç duyulan gıda ve ilaç girmemesi halinde, Yemen Silahlı Kuvvetleri (Husiler) hangi milletten olursa olsun siyonist oluşuma giden gemilerin (Kızıldeniz'den) geçişini engelleyecek ve güçlerimizin meşru hedefi haline gelecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husiler, 31 Ekim'den bu yana birçok kez İsrail'e yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurmuşlardı.

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