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Dünya
AA 10.02.2024 00:16

İsrail Gazze'nin batısındaki bir yerleşim alanını havaya uçurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği kara saldırıları sırasında Gazze kentinin batısındaki bir yerleşim alanının tamamını patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail Gazze'nin batısındaki bir yerleşim alanını havaya uçurdu
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Görgü tanıkları ile yerel kaynaklar, İsrail ordusuna bağlı güçlerin bugün Gazze kentinin batısındaki bazı noktalarda kısmen ilerleyerek "Üniversiteler" adı verilen bölgenin yakınındaki yerleşim alanını patlayıcılarla havaya uçurduğunu aktardı.

Kentin farklı yerlerinden yoğun patlama seslerinin duyulduğu, askeri araçların Es-Sina'a, Ebu el-Kas ve Er-Rimal bölgelerinde kısmen ilerlediği belirtildi.

İsrail ordusunun, saldırılarını Davut Kulesi yakınındaki Ebu el-Kas civarı ile Seraya bölgesi ve çevresindeki sokaklarda yoğunlaştırdığı kaydedildi.

Buldozerler ile askeri araçların, kentin batısındaki Eş-Şuheda Caddesi üzerindeki bir hastane yakınında kum tepecikleri oluşturduğu, bölgeye konuşlanan İsrail ordusu ve keskin nişancıların hareket eden her nesneye ateş açtığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 227'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 564 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 387 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

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