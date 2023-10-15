İsrail, Gazze'deki Kuveyt Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi

İsrail'in Gazze'de son iki gündür hastanelere yaptığı "tahliye uyarılarına" bir yenisi daha eklendi.

Kuveyt İhtisas Hastanesi Müdürü Suheyb el-Humus, yaptığı açıklamada, İsrail tarafından arandıklarını ve kendilerinden hastaneyi derhal boşaltılmalarının istendiğini söyledi.

Hastanenin tahliye edilmemesi yönünde karar aldıklarını aktaran Humus, hastanede tedavi gören durumu ağır hastaların bulunduğunu ve tahliyenin zor olduğunu vurguladı.

Humus, "İsrail ordusu bizi tahliyeye zorlamak için hastane etrafındaki birkaç hedefi bombaladı. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu" dedi.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, Gazze'de Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi ve kuzeyde Cibalya'da yer alan El-Avde Hastanesi'nin de aralarında olduğu bazı hastanelere son iki gündür "tahliye uyarıları" yapıyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 450 kişinin öldüğünü, 9 bin 200 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.