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Dünya
AA 15.10.2023 19:29

Aliyev Ermenistan'daki "intikamcı güçleri" uyardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "2. Karabağ Savaşı'nı, antiterör operasyonunu unutmasınlar. Eğer Ermenistan'da herhangi bir güç hala intikam hakkında düşünüyorsa bugünkü görüntülere iyi baksın" dedi.

Aliyev Ermenistan'daki "intikamcı güçleri" uyardı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Aliyev, Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde Azerbaycan bayrağını göndere çektikten sonra konuşma yaptı.

Bugünün tarihi bir gün olduğunu, Hankendi'nin merkez meydanında Azerbaycan bayrağının dalgalandığını belirten Aliyev, Azerbaycan halkını kutladı.

Azerbaycan halkının kendisini 20 yıl önce cumhurbaşkanı seçtiğini hatırlatan Aliyev, "O zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruyacağıma söz vermiştim. Anayasaya ve Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etmiştim. Verdiğim tüm sözleri tuttuğum için mutluyum" diye konuştu.

Bütün Azerbaycanlılar gibi bugünleri gördüğü için Allah'a şükrettiğini söyleyen Aliyev, 30 yılı aşkın süredir bu anı beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, amaçlarına ulaşmak için ekonomiyi ve orduyu güçlendirdiklerini, vatan için canını feda etmeye hazır bir nesil yetiştirdiklerini belirterek, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

Karabağ sorununun barış yoluyla çözümünden yana oldukları için yıllarca anlamsız müzakere sürecine katıldıklarını hatırlatan Aliyev, Ermenistan'ın toprakları barış yoluyla geri vermek niyeti olmadığı için 2. Karabağ Savaşı'nın başladığını anlattı.

Aliyev, 3 yıl önceki savaşta Ermenistan'ı mağlup ederek topraklarını işgalden kurtardıklarını, daha sonra Hankendi'de Azerbaycan bayrağının dalgalandığını belirterek, "Bu büyük bir mutluluk ve tarihi bir olaydır. Belki de benim bu tarihten bahsetmem doğru olmaz. Çünkü bu tarihi biz yaşadık, bu tarihi biz yarattık. Azerbaycan halkı tarihimizde sonsuza kadar yaşayacak bir zafer kazandı. Gelecek nesiller ebediyen bu zaferimizle gurur duyacaktır." diye konuştu.

"Ben bütün dediklerimi yaptım, bunu Ermenistan dahil herkes biliyor"

Karabağ'daki işgalci rejimin yöneticilerinin bugün Bakü'de gözaltında bulunduklarını hatırlatan Aliyev, şunları söyledi:

"Burada kendilerini 'cumhurbaşkanı' olarak nitelendiren 3 soytarı bugün cezalarını bekliyor. Kendisini 'başbakan' olarak nitelendiren birisi bugün de bizi tehdit etmeye cesaret edebilir mi? Onun da çayı bugün tutukevinde veriliyor. Kendisini 'dışişleri bakanı' olarak adlandıran bir ayrılıkçı, alaycı bir şekilde, 'Azerbaycan, bayrağını Hankendi'de dalgalandırmak istiyorsa ülkemizde büyükelçilik açsın' diyordu. Onun da çayı tutukevinde veriliyor.

Bizim bayrağımız ise işte burada dalgalanıyor. Bu onlara ders olmalıdır. Maalesef 20 yıl önce söylediğim ve o günden bu yana defalarca tekrarladığım sözleri duymazdan geldiler. Söylediklerimin sadece laf olduğunu düşünüyorlardı. Fakat ben bütün dediklerimi yaptım, bunu Ermenistan dahil herkes biliyor. Bunu unutmasınlar. 2. Karabağ Savaşı'nı, antiterör operasyonunu unutmasınlar. Eğer Ermenistan'da herhangi bir güç hala intikam hakkında düşünüyorsa bugünkü görüntülere iyi baksın."

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