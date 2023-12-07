Puslu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.12.2023 08:50

İsrail, Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail, Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, paraşütçüler tugayından 22 yaşındaki Çavuş Amit Bonzel dün Gazze Şeridi'nin merkezindeki çatışmalarda öldü.

5 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan komando tugayından 22 yaşındaki Çavuş Alemnew Emanuel Feleke de dün hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre, Bonzel'in öldüğü çatışmada paraşütçüler tugayının keşif birliğinden üç yedek asker de ağır yaralandı.

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 86’ya çıktı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
UCM Başsavcısı Han: Gazze'ye yardım ulaştırılmasını engellemek savaş suçu olarak değerlendirilebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:58
İkinci eldeki "6 ay 6 bin kilometre" ve "liste fiyatı" kısıtlamaları uzatıldı
09:57
Brent petrolün varil fiyatı 74,75 dolar
09:56
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü
09:56
Asgari ücrette ilk toplantı pazartesi günü yapılacak
09:49
8 yılda 400 milyon liralık çoban desteği verildi
09:42
Aralık ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Kadın eli değen konteyner kent sokakları yeşile büründü
Kadın eli değen konteyner kent sokakları yeşile büründü
FOTO FOKUS
Azerbaycan 5,6 ile sallandı
Azerbaycan 5,6 ile sallandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ