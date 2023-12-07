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Dünya
AA 07.12.2023 08:35

UCM Başsavcısı Han: Gazze'ye yardım ulaştırılmasını engellemek savaş suçu olarak değerlendirilebilir

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Gazze’de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

UCM Başsavcısı Han: Gazze'ye yardım ulaştırılmasını engellemek savaş suçu olarak değerlendirilebilir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'de insani felaketin önlenmesi ve dünya barışını korumak için olağanüstü yetkisini ilk kez kullanarak BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ateşkes içeren 99. maddeyi hatırlatan mektup göndermesine atıf yaparak Gazze'ye geniş çaplı insani yardım girişine derhal izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

UCM Başsavcısı Han, "(Gazze'de) Sivillere yönelik yardım malzemelerini kasten engellemenin UCM Roma Tüzüğü'ne göre savaş suçu teşkil edebileceğini mümkün olan en açık ifadelerle yinelemek isterim" sözlerini kullandı.

Guterres, BMGK'ye gönderdiği mektupta, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını ve sağlık sisteminin de çöktüğünü belirtmişti.

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