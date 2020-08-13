İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail füzesinin hedefi olan okulun boşaltıldığını, patlayıcı imha ekibinin füzenin kalıntılarının yol açtığı tehlikeyi ortadan kaldırmak için çalışmalarına başladığını ifade etti.

Görgü tanıkları ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

UNRWA yetkililerinin okuldaki faaliyetleri askıya aldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçakları, gece yarısından sonra da Gazze'de çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenlemişti.