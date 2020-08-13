California'nın Lodi kentinde yaşanan kurtarma operasyonunun görüntüleri, Lodi Polis Departmanı tarafından yayınlandı.

Polis memuru Erika Urrea, dün tren istasyonu bölgesinde arabasıyla giderken tekerlekli sandalyedeki bir adamın raylarak sıkıştığını fark etti.

Arabasından atlayarak adamın yanına koşan Urrea, adamı son anda kendisine doğru çekerek kazayı önledi.

66 yaşındaki adam bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Lodi Polis Departmanı Facebook sayfasında "Memur Urrea bir başkasını kurtarmak için kendi hayatını riske attı ve eylemleri bugün bir trajediyi engelledi. Memur Erica Urrea ve onun kahramanlığıyla son derece gurur duyuyoruz." açıklaması yapıldı.