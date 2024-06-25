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Dünya
AA 25.06.2024 07:26

İsrail Gazze'de UNRWA'ya ait okullara saldırdı: En az 11 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'de UNRWA'ya ait okullara saldırdı: En az 11 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik gece boyunca sürdürdüğü saldırılarda, eş-Şati Mülteci Kampı ve ed-Derec Mahallesi'nde sığınma merkezi olarak kullanılan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 2 okulu da bombaladığı belirtildi.

Şati Mülteci Kampı'nda vurulan okuldan aralarında çocukların da olduğu 5 kişinin cesedinin sivil savunma ekipleri tarafından çıkarıldığı kaydedilen haberde, ed-Derec Mahallesi'nde bombalanan Abdulfettah Hamud Okulu'nda da 6 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Haberde, Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'nde de İsrail ordusunun saldırdığı bir evden 2 kadının cesedinin çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde saldırılarını sürdürdüğü vurgulanan haberde, Refah kentinin batısına yönelik saldırılarda bir gencin yaşamını yitirdiği ve birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in güneydeki Han Yunus kentini de bombaladığı aktarılan haberde, gece saldırılarında ölenlerin çoğunun kadın ve çoçuk olduğu vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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