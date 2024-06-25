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Dünya
AA 25.06.2024 06:19

New York Türkevi'nde Türk Lezzetleri Resepsiyonu düzenlendi

New York'ta Türkevi'nde düzenlenen Türk Lezzetleri Resepsiyonu'nda yabancı misafirler Türk mutfağından çeşitli ürünleri tatma fırsatı buldu.

New York Türkevi'nde Türk Lezzetleri Resepsiyonu düzenlendi

New York Türkevi'nde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra gıda endüstrisi temsilcileri, iş insanları ve diğer ülke diplomatlarından oluşan davetliler katıldı.

Türkiye'den ABD'ye gıda ihracatını artırmak için düzenlenen resepsiyonda, Türk Mutfağı Haftası kutlanırken misafirlere Türk mutfağına ait ikramlarda bulunuldu.

New York Türkevi'nde Türk Lezzetleri Resepsiyonu düzenlendi

Türk tahıl, zeytinyağı, meyve ve sebze ile deniz ürünleri üreticileri, davetlilerin sorularını cevapladı.

Ayrıca, "Türk Lezzet Elçileri" olarak anılan dünyaca ünlü şefler Tom J. Macrina, Reimund Pitz, Greg Matchett, davetlilere, Türk gıda ürünlerinin yetiştirilmesinden servise hazırlanması ve sunumuna kadarki sürece ilişkin detaylı bilgiler verdi.

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