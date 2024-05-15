Parçalı Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.05.2024 20:41

İsrail Gazze'de sivillerin toplandığı alanı hedef aldı

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeyinde sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail Gazze'de sivillerin toplandığı alanı hedef aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Cela Sokağı'nda sivillerin toplandığı bölgeyi bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Ölü ve yaralılar, sivil savunma ve sağlık ekipleri tarafından Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İtalya'nın Milano kentinde aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'ya saldırıyı kınadı
20:34
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Nekbe Günü' mesajı
19:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Slovakya Başbakanı Fico'ya saldırıyı kınadı
19:32
Altun: Hakikat krizi sadece bizim değil, tüm insanlığın ortak meselesidir
18:52
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
18:50
Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı
TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
"Balında hile var" denilen Nusret Sapsız suçsuzluğunu kanıtladı
"Balında hile var" denilen Nusret Sapsız suçsuzluğunu kanıtladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ