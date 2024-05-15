Parçalı Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.05.2024 17:39

İtalya'nın Milano kentinde aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin bazı noktalarında su baskınları yaşanırken bazı yollar trafiğe kapandı.

İtalya'nın Milano kentinde aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı
[Fotograf: AA]

Milano'da dün akşam başlayan ve bu sabah da devam eden aşırı yağışlar, kentte günlük hayatı olumsuz etkileyerek aksaklıklara yol açtı.

Kent yakınlarından geçen Lambro Çayı'nın aşırı yağış nedeniyle taşması sonrası kentin doğusundaki bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

Su altında kalan cadde ve sokaklar ulaşıma kapandı.

İtfaiye ekiplerinin, etkilenen kent sakinlerine botlarla yardım ettiği ve su baskını yaşanan yerlerde tahliye operasyonları yaptığı, Kızılhaç ekiplerinin de yiyecek ve içecek dağıttığı görüldü.

Söz konusu yerlerde bazı hanelere elektrik verilemedi.

Bu arada, aşırı yağışların etkili olduğu Milano'nun kuzeyindeki komşu kent Monza'da da kreş ve ilk dereceli okulların, sel tehlikesi nedeniyle tedbir maksatlı boşaltıldığı duyuruldu.

Büyük kısmı su altında kalan Monza Parkı da ziyarete kapatıldı.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
Fransa'da cezaevi aracından firar eden mahkum için kırmızı bülten çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:52
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
18:50
Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
18:55
Konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 6 lira ceza
17:56
Fransa'da cezaevi aracından firar eden mahkum için kırmızı bülten çıkarıldı
17:28
Ankara Emniyeti "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddiası yalanlandı
17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modelini inceledi
TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı
TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Slovakya Başbakanı silahlı saldırıya uğradı
Slovakya Başbakanı silahlı saldırıya uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ