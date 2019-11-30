Dünya
İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu30 Kasım 2019 Cumartesi 05:16 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 05:20
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurdu.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail savaş uçaklarının 5 roket atarak vurduğu İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktada can kaybı yaşanmadı.
Hamas'a ait bir gözetleme noktasına benzeri bir saldırı düzenlenmişti.
Daha önce İsrail ordusundan yapılan açıklamada İsrail'e ait bir yerleşim bölgesine Gazze Şeridi'nden roketli saldırı düzenlendiği duyurulmuştu.
İsrail'in gayri meşru yerleşim bölgelerine fırlatıldığı iddia edilen roketlerin boş araziye düştüğü belirtilirken, Gazze'den atıldığı ifade edilen roketlerin sorumluluğunu üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: israil gazze hamas İzzeddin el-Kassam Tugayları