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Dünya
AA 05.01.2024 02:08

İsrail Gazze'de Filistin Kızılayı yetkilisinin evini hedef aldı

İsrail ordusu, Filistin Kızılayı Deyr el-Belah Ambulans Merkezi Müdürü'nün ailesinin evini hedef alarak 2 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı.

İsrail Gazze'de Filistin Kızılayı yetkilisinin evini hedef aldı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir Kızılay yetkilisinin ailesine ait evi hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Deyr el-Belah Ambulans Merkezi Müdürü Enver el-Huli'nin ailesinin evini hedef alarak çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı ekiplerinin, 2 kişinin cenazesi ile 5 yaralıyı tahliye ettiği aktarılan açıklamada, birçok kişinin ise enkaz altında kaldığı ifade edildi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sağlık merkezlerini ve sağlıkçıları hedef almaya devam ediyor.

Filistin Kızılayı, Han Yunus'taki Kızılay merkezini hedef alan İsrail ordusunun 3 günde 7 Filistinliyi öldürdüğünü, Filistin Kızılayına ait El-Emel Hastanesi çevresini de bombaladığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da İsrail'in bölgedeki sağlık sistemini ortadan kaldırmayı amaçladığını, 7 Ekim'den bu yana saldırılarıyla 326 sağlık personelini öldürdüğünü, 99'unu alıkoyduğunu, 150 sağlık kuruluşunu kasıtlı olarak hedef aldığını ve Gazze Şeridi genelinde 30 Hastane ve 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını açıklamıştı.

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