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Dünya
AA 05.01.2024 00:56

Sınır Tanımayan Doktorlar: Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 155 ölü, 357 yaralı getirildi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun 24 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan iki mülteci kampını bombalamasının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 155 ölü ve 357 yaralı getirildiğini duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 155 ölü, 357 yaralı getirildi
[Fotograf: AA]

MSF'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'de güvenli hiçbir yer yok, kimse güvende değil" ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun 24 Aralık'ta "El-Megazi" ve "El-Bureyc" mülteci kamplarını bombalamasının ardından 28 Aralık'ta Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 155 ölü ve 357 yaralı getirildiği kaydedildi.

MSF'nin Gazze'deki Acil Durum Koordinatörü Carolina Lopez, "El-Megazi" ve "El-Bureyc" mülteci kampları yakınlarındaki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden, İsrail ordusunun hastanenin kuzeydoğusundaki mahallelere düzenlediği bombardımanın seslerinin duyulduğunu belirtti.

Açıklamada, Gazze'de ölümleri ve yaralanmaları önlemek, yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve tıbbi ihtiyaçların karşılanmasını ciddi bir şekilde artırmak için kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekildi.

MSF'den 25 Aralık'ta yapılan açıklamada, İsrail'in söz konusu mülteci kamplarını hedef almasının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 131 ölü ve 209 yaralı getirildiği bildirilmişti.

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