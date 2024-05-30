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Dünya
AA 30.05.2024 22:29

İsrail: Gazze’de esirlerin cesetlerinin bulunduğu iki tüneli patlattık

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin Cibaliya bölgesinde, daha önce İsrailli esirlerin cesetlerinin bulunduğunu öne sürdüğü iki tüneli patlattığını açıkladı.

İsrail: Gazze’de esirlerin cesetlerinin bulunduğu iki tüneli patlattık
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mayıs ayında İsrailli esirlere ait 7 cesedin bulunduğu Cibaliya bölgesindeki iki tünel patlatıldı.” ifadeleri kullanıldı.

İki tünelin ayrı ancak tek bir sisteme bağlı olduğu ve şimdi yok edildiğine vurgu yapılan açıklama ile birlikte patlatma anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

İsrail ordusu, 17, 18 ve 24 Mayıs tarihlerinde 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde esir tutulan 7 askerin cesetlerine ulaşıldığını açıklamıştı.

İsrail halihazırda, Gazze Şeridi’ndeki Filistin direniş gruplarının elinde 121 İsrailli esirin bulunduğunu öne sürüyor. Hamas ise 26 Mayıs'ta Gazze'de düzenlenen bir operasyonda sayısını belirtmediği bazı İsrail askerlerini esir aldığını açıklamış, ancak İsrail bunu yalanlamıştı.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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