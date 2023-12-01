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Dünya
AA 01.12.2023 17:55

İsrail Gazze'de bugün 200’den fazla yeri vurduğunu duyurdu

İsrail ordusu, geçici ateşkin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 200‘den fazla yere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail Gazze'de bugün 200’den fazla yeri vurduğunu duyurdu
[Fotograf: AFP]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bu sabah 07.00’den itibaren kara, hava ve denizden Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar yapıldığı ifade edildi.

Bu saldırılarda Gazze’nin kuzeyinin yanı sıra Han Yunus ve Refah bölgeleri de dahil olmak üzere güneydeki yerlerin de hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “insani ara” sonrası Gazze’de 200’den fazla yerin vurulduğu aktarıldı.

Vurulan yerlerin, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait hedefler olduğu iddia edildi.

Gazze’de İsrail’in “insani ara"nın ardından düzenlediği saldırılarda 109 Filistinlinin öldürüldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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