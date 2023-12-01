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Dünya
AA 01.12.2023 17:29

Gazze'de görevli AA kameramanı hava saldırısında hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti

Gazze'de görevli AA kameramanı hava saldırısında hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

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