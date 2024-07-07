İsrail Gazze'de bir okula saldırdı: 4 kişi öldü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze kentinin batısında yüzlerce Müslüman ve Hristiyan sığınmacının kaldığı "Kutsal Aile" Okulunu bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada da ekiplerin, saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesine ulaştığı duyuruldu.

İsrail ordusunun dün Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı El-Cauni okuluna düzenlediği saldırıda da çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 16 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin kaldığı 17 okul ve sığınma merkezini bombaladığı bildirilmişti.