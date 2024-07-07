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Dünya
AA 07.07.2024 16:14

İsrail, 3 Filistinliyi serbest bırakıp topçu yağmuruyla elleri bağlı şekilde öldürdü

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyinde yardımların ulaştırılmasında çalışırken alıkoyduğu, dün serbest bırakılmalarının hemen ardından hedef aldığı Filistinlilerden 3'ünün cansız bedenine Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınlarında ulaşıldı.

İsrail, 3 Filistinliyi serbest bırakıp topçu yağmuruyla elleri bağlı şekilde öldürdü

Refah'taki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, yardım çalışmalarında görev alan ve bu esnada alıkonulan Filistinliler, İsrail tarafından serbest bırakılır bırakılmaz Refah'ın doğusunda düzenlenen topçu saldırında hedef alındı.

Saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin naaşı, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda elleri bağlı şekilde bulundu.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 5 gün önce alıkoyduğu ve dün serbest bıraktığı yaklaşık 15 Filistinliye saldırı düzenlemişti. Ölen ve yaralananların olduğu saldırıdan bazı kişiler kaçarak kurtulabilmişti.

Saldırıdan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen Filistinli, 5 gün önce Refah'ın doğusundaki Gazze Havalimanı bölgesinde yardım tırlarının gelişini bekledikleri sırada İsrail güçlerince alıkonulduklarını söylemişti.

Kendisiyle beraber yaklaşık 15 Filistinlinin 4 gündür tutulduklarını ve dün salıverildiklerini ifade eden Filistinli, bırakıldıktan bir süre sonra Refah kentinde İsrail güçlerinin kendilerini hedef alarak topçu saldırısı düzenlediğini, aralarından 7 kişinin öldüğünü ve yaralandığını, diğerlerinin ise olay yerinden kurtulabildiğini anlatmıştı.

İsrail esaretinde zor günler geçirdiklerini ifade eden Filistinli, "İsrail askerleri bizi alıkoyduktan sonra türlü işkenceler yaptı. Fiziksel işkence gördük, aşağılandık. Alıkonulanları yere yatırarak ayaklarıyla bastılar, üzerlerine idrarlarını yaptılar." demişti.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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