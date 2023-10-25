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Dünya
AA 25.10.2023 08:43

İsrail, Gazze'de bir camiyi daha bombaladı

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Hıttin Camisi'ni bombaladı.

İsrail, Gazze'de bir camiyi daha bombaladı

El-Aksa Kanalı'nın Telegram sayfasında yer alan haberde saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, "İşgal güçlerine ait savaş uçakları, Cela Caddesi'ndeki Hıttin Camisi'ni bombaladı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan cami sayısı 33'e yükseldi.

Son olarak 23 Ekim'de İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki En-Nur el-Muhammedi Camisi'ne düzenlediği saldırıyla birlikte 7 Ekim'den bu yana yıkılan cami sayısının 32 olduğu bildirilmişti.

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