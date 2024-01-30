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Dünya
AA 30.01.2024 14:45

İsrail Gazze'de 26 bin 751 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 114 artarak, 26 bin 751'e yükseldi.

İsrail Gazze'de 26 bin 751 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AFP]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 116 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 114 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 249 Filistinliyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 751'e, yaralı sayısının da 65 bin 636'ya yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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