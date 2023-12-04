Az Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.12.2023 18:36

İsrail Gazze'de 2 okulu vurdu: En az 50 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA : İsrail uçakları ve topçularının Gazze'de Filistinlilerin kaldığı iki okula düzenlediği saldırı sonucu en az 50 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'de 2 okulu vurdu: En az 50 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail savaş uçakları ile topçuları tarafından Gazze'deki iki okula düzenlenen saldırılar sonucu en az 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail hava saldırıları ve topçu atışları, Gazze'nin Derec semtinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Şehit Esad Saftavi Okulu ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Salahaddin Okulu'nu hedef aldı.

İki okula düzenlenen saldırılarda ölen 50 Filistinliden birçoğunun cenazesi ile yaralı yüzlerce sivil bölgeye yakın olan Zeytun Mahallesi'ndeki Baptist Hastanesine getirildi.

Okullara ulaşmakta büyük zorluk yaşanıyor

Haberde, sivil savunma ekiplerinin, bölgeye yoğun topçu atışlarının devam etmesi sebebiyle okullara ulaşmakta büyük zorluk yaşadığı ifade edildi.

Söz konusu iki okulun sığınma merkezlerinin bakım ve giderlerinin Cezayir el-Bereket Cemiyeti tarafından karşılandığı kaydedildi.

ETİKETLER
Gazze Son Dakika
Sıradaki Haber
İsrailli esirlerin yakınları "bir an önce esir takası müzakerelerine dönülmesini" istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:07
Rusya’da termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi
20:01
Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde ve tecrübeye dayanıyor
19:49
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve 12 anlaşma imzalandı
19:42
Dünya Bankasından Türkiye'de elektrik iletimine 750 milyon dolar finansman hazırlığı
19:32
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83'e ulaştı
19:52
İyi Parti'den CHP'ye ret
İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etti
İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etti
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'ye top atışlarıyla da saldırıyor
İsrail Gazze'ye top atışlarıyla da saldırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ