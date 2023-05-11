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Dünya
AA 11.05.2023 15:57

İsrail Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarını sürdürüyor

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine havadan ve denizden saldırılar düzenledi.

İsrail Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarını sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadına ait Gazze Şeridi'nin merkezindeki bir askeri üssünü bombaladı.

İsrail Donanması da ayrıca Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerindeki tarım arazilerini top atışına tuttu.

Son saldırılar sonucunda herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmadığı ifade edilirken, Filistin Sağlık Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hayatını kaybeden Filistinliler toprağa verildi

İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği baskında hayatını kaybeden 3 Filistinlinin naaşı, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları'nın üst düzey sorumlularından Ali Hasan Gali'nin cenazesi de toprağa verilen Filistinliler arasında yer aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Hamas: Direniş birlik içinde

Diğer yandan, Hamas, Filistinli direniş gruplarının "İsrail saldırılarını püskürtme" konusundaki rollerini, "birlik içinde" sürdürdüklerini açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin direnişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının püskürtülmesinde üzerine düşen rolü oynamaya devam ediyor. Direniş grupları, Filistinlilerin savunma görevini birlik içinde yerine getirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kasım, Filistin'de gerilimin tırmanmasının sorumlusunun İsrail olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketinin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti.

İsrail ordusunun saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı ise 76'ya yükselmişti.

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