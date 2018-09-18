İsrail Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te 3 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde barışçıl gösteri düzenleyenlere gerçek mermiyle ateş açması sonucu 2 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'nin kuzey sınırına yakın bölgede abluka karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle ateş açıldı.

İsrail askerlerinin saldırısında kimlikleri açıklanmayan 2 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Gazzeliler, 2006 yılından bu yana devam eden ablukaya tepki göstermek ve İsrail tarafından yerlerinden edilen Filistinli mültecilere geri dönüş hakkının verilmesi için bugün İsrail sınırına yakın bölgede gösteri düzenledi.

İsrail ordusu, dün gece de Gazze'nin güneyinde bir grup Filistinlinin sınıra yaklaşarak "şüpheli bir cismi" sınıra yakın bir bölgeye yerleştirdiğini iddia ederek bölgeye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuştu.

Doğu Kudüs'te de İsrail polisi bir Filistinliyi vurarak şehit etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de İsrail polisi bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

Gazzeliler, 30 Mart'tan bu yana barışçıl eylemler düzenliyor

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 170'ten fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA