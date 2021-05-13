Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in saldırıları nedeniyle Ramazan Bayramı'nı korku içinde geçiriyor. Halk, Filistin makamlarının tavsiyesi üzerine bayram namazını cemaatlerle evlerde kıldı.

Hava saldırılarından endişe eden halk evlerden dışarı çıkamazken, İsrail savaş uçakları Filistinlilerin bayram sevincini çaldı.

Zaman zaman gelen patlama sesleri ve yükselen dumanlar nedeniyle Gazze sakinleri korku içinde bir bayram geçiriyor.

"Bu bayram şehit kokuyor"

Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Filitinli genç Ayat Mahmud yaptığı açıklamada, Gazze'de bayramdan söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Mahmud, "Bu bayram şehit kokuyor, ayrılık kokuyor, kan kokuyor. İsrail, sabah saatlerinden itibaren bombardımana başlayarak insanları korkutmayı hedefledi. İnsanların bayram sevincini kursaklarında bırakmak, bayram havasını yok etmek istedi." dedi.

Bayram için daha önce hazırlık yaptıklarını, misafir beklediğini, arkadaşlarıyla görüşmeyi planladığını belirten genç kız, "Şu an bunlar mümkün değil. Bayram havası taziye havasına döndü." diye konuştu.

"Gazze'de bize yaşarken ölmek yazılmış"

Kampta yaşayan Filistinli Ekrem Süleyman da normalde bayramlarda komşularını, akrabalarını ziyaret ettiklerini ancak bu bayram durumun farklı olduğunu söyledi.

Süleyman, "Birkaç saat sonra şehit ailelerine taziyelere gideceğim. Dini bayram ve günleri kutlamak dünyadaki tüm insanlar için uluslararası sözleşmelerle koruma altındadır. Ama yalnızca Gazze'de bize yaşarken ölmek yazılmış." ifadelerini kullandı.

Filistinli çocuk İbrahim Cabir de bayramlarda parklarda, bahçelerde eğlendiklerini ama bu bayram çok üzgün olduklarını belirtti.

Cabir, İsrail'in saldırıları başlamadan önce aldıkları bayramlık kıyafetini bile giymediğini söyledi.

İsrail'in sabah saatlerindeki saldırılarında Gazze'nin batı kesiminde bir bina ile Refah kentinde iki bankanın vurulduğu bildirilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde operasyonların başladığı 10 Mayıs'tan bu yana toplam 650 hedefi vurduğunu duyurmuştu.

17'si çocuk 83 Filistinli şehit oldu

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 17'si çocuk 83 Filistinli şehit oldu, 487 kişi yaralandı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.