İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, İsrail parlamentosuna sunulan aile birleşimini yasaklayan kanun tasarısının uzatılması, ikinci ve üçüncü oylamada kabul edildi.

Kanun tasarısının uzatılmasına yönelik oylamanın birinci aşaması 7 Şubat'ta kabul edilmişti.

Aşırı sağcı İçişleri Bakanı öncülük ediyor

Yıllardır binlerce Filistinli ailenin birliğini tehdit eden tartışmalı yasanın uzatılmasında geçen sene başarısız olan İsrail yönetimi yeniden harekete geçmişti.

Aşırı sağcı İçişleri Bakanı Ayelet Şaked'in öncülük ettiği ve 7 Şubat'ta İsrail parlamentosuna sunulan aile birleşimini yasaklayan kanun tasarısı, oylamanın birinci aşamasında kabul edildi. Şaked, yasanın tekrar yürürlüğe girmesi için gerekli ikinci ve üçüncü oylamaların da tamamlanması için süreci hızlandırmaya çalışıyordu.

Şaked, ilk oylamanın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyonizm kazandı" yorumunda bulunmuştu.

2003'te Knesset (İsrail meclisi), Kudüslüler ve İsrail vatandaşlığına sahip olanlar ile Batı Şeria, Gazze, Lübnan, Suriye, Irak ve İranlı eşler arasında aile birleşimini yasaklayan kanunu çıkardı. Bu kanun da Temmuz 2021'e kadar geçerli kaldı.

Aile birleşiminin yasaklandığı 2003-2021 yılları arasında birçok aile dağılarak, eşlerden birinin bir bölgede diğerininse başka bir bölgede yaşamak zorunda kaldı.

İsrail yönetimi, 2003'ten itibaren her yıl devam eden aile birleşimi yasağını, Temmuz 2021'de parlamentodan geçirmekte başarısız olmuştu.

Ancak İsrailli ve Filistinli insan hakları örgütlerine göre, aşırı sağcı İçişleri Bakanı Şaked, yasanın tekrar yürürlüğe girmesi için uygun fırsatı bekleyerek, sunulan aile birleşimi başvurularını onaylamayı reddetti.

Aile birleşimi konusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli aile için endişe kaynağı oluşturuyor.