Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 04:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Antalya'da bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya Diplomasi Forumu 2022 kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bir araya geldi.
Görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi sürecini başlaması, bölgede ekonomi ve ulaşım bağlantılarının oluşturulması ve insani yardım ile ilgili konular ele alındı.
Görüşmede, Güney Kafkasya ile ilgili 3 3 iş birliği platformunun ikinci toplantısının en kısa zamanda yapılması konusunda mutabık kalındı.
Etiketler: Antalya Azerbaycan Rusya
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