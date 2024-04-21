İsrail Filistin'in tam üyeliği lehine oy kullanan ülkeleri protesto edeceğini duyurdu

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yisrael Katz’ın talimatı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oylamasında Filistin'in BM'ye tam üyeliğine evet oyu kullanan ülkelerin İsrail’deki büyükelçilerinin yarın bakanlığa çağrılacağı belirtildi.

Açıklamada, Fransa, Japonya, Güney Kore, Malta, Slovakya ve Ekvador büyükelçilerinin yarın bir diplomatik girişim için çağrılacağı ve "güçlü bir protesto" sunulacağı kaydedildi.

Filistin'in BM'ye üyelik başvurusu

Filistin, 2011'de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuşmuştu.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak, Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı.

Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BMGK'de müzakereye açılan karar tasarısı, daimi üye ABD'nin vetosuyla reddedilmişti.

ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarıya, İngiltere ve İsviçre "çekimser", Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu vermişti.