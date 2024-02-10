Açık 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.02.2024 00:40

İsrail: Esir Yossi Sharabi Gazze'ye düzenlediğimiz saldırılarda ölmüş olabilir

İsrail ordusu, Gazze'de tutulan İsrailli esir Yossi Sharabi'nin "muhtemelen" Gazze'ye düzenledikleri saldırılarda ölmüş olabileceğini açıkladı.

İsrail: Esir Yossi Sharabi Gazze'ye düzenlediğimiz saldırılarda ölmüş olabilir
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İsrailli esir Yossi Sharabi, ordunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda "yanlışlıkla" öldürülmüş olabilir.

İsrail ordusu, 53 yaşındaki Sharabi'nin ölümüne ilişkin soruşturma sonuçlarını ailesiyle paylaştı.

Soruşturmada, Sharabi'nin Gazze'de tutulduğu yerin bitişiğinde bulunan binanın İsrail ordusunca hedef alındığı ve saldırı sonucu esirin kaldığı binanın çöktüğüne inanıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun, hedef aldığı binadan askerlere yönelik bir saldırı planlandığı yönünde istihbarata sahip olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, söz konusu hadiseden dersler çıkarıldığını ve gelecekte Gazze’ye yönelik saldırılarında bu çerçevede hareket edileceğini açıkladı.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 15 Ocak'ta İsrailli esir Yossi Sharabi ile Itay Svirsky’nin, İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava ve kara saldırılarında öldüğünü duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Hawaii'de 5,7 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:56
BM Genel Kurul Başkanı: İnsanlık adına Gazze'deki sivillerin durumunu görün ve önemseyin
00:21
Hawaii'de 5,7 büyüklüğünde deprem
00:19
İsrail Gazze'nin batısındaki bir yerleşim alanını havaya uçurdu
00:01
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta 7 İsrail askeri öldürüldü
23:17
İzlanda'da 'en hızlı magma akıntısı' gözlemlendi
00:01
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
FOTO FOKUS
Evin altına 40 metrelik kuyu kazıp define aradılar
Evin altına 40 metrelik kuyu kazıp define aradılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ