"İsrail, Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak boru hattı inşası için Ankara ile müzakereye hazır."

İddia, İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın muhabiri Amichai Stein'dan geldi.

Stein sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Buna göre İsrailli yetkililer, "Eğer Türkiye, İsrail gazını Avrupa'ya taşıyacak bir boru hattı inşası konusunda ciddi ise biz müzakereye açığız" mesajı verdi.

Stein, İsrail'in muhtemel boru hattını, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İtalya üzerinden inşa edilmesi planlanan boru hattına alternatif olarak görmediğini öne sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise iddiaya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail'in en büyük doğal gaz sahası Leviathan ve Tamar'da yaklaşık 800 milyar metreküp rezerv bulunduğu tahmin ediliyor.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, bu kaynaklara ek olarak bölgede yaklaşık 2 trilyon 200 milyar metreküp doğal gaz rezervinin daha keşfedilmeyi beklediğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA