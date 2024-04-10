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Dünya
AA 10.04.2024 10:06

İsrail Dışişleri Bakanı: İran topraklarından bize saldırırsa biz de İran'ı vuracağız

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve İran'ı hedef alacaklarını belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı: İran topraklarından bize saldırırsa biz de İran'ı vuracağız
[Fotograf: AFP]

Katz, X sosyal platformundan yaptığı paylaşımda İran'ı hedef aldı.

Paylaşımında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hesaplarını etiketleyen Katz, "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." ifadesini kullandı.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

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