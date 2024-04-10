Beyaz Saray, İsrail'in Refah'a yönelik "kapsamlı kara işgaline" destek vermiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'daki basın brifinginde Gazze gündemini ve ABD'nin Refah ile ilgili tutumunu değerlendirdi.

Sullivan, ABD yönetimi olarak Refah ile ilgili yaklaşımlarını başından beri İsrail tarafına ilettiklerini ve geçen hafta çevrim içi olarak gerçekleştirilen ABD-İsrail görüşmelerinde alternatif planları sunduklarını söyledi.

Sullivan, "ABD olarak 1,3 milyon kişinin sığındığı Refah'a yönelik bir kara işgalinin (doğru olduğuna) inanmıyoruz. Bu, adım atmanın en doğru yolu değil, Refah'ta Hamas'ın peşinden gitmenin daha doğru yolları var. Biz bu alternatif yolları geçen haftaki oturumda İsrailli muhataplarımıza ilettik." diye konuştu.

İsrail heyetinin Washington'a gelmesini ve burada Refah ile ilgili görüşmeleri yapmayı beklediklerini dile getiren Sullivan, söz konusu görüşmelerin somut çıktılar üreteceğine inandıklarını belirtti.

Sullivan, Netanyahu'nun "Refah'ın işgali" açıklamasının detaylarına girmedi

ABD'li danışman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Refah'a yönelik kara saldırısı için tarih belirledikleri" yönündeki açıklamasına ilişkin detaylara girmeyeceğini ancak tüm başlıkları İsrailli muhataplarıyla ele aldıklarını söyledi.

Sullivan, "Henüz İsrail tarafından Refah'a ilişkin uygulanabilir ve güvenilir bir plan görmedik." dedi ve sivillerin korunmasına yönelik bir plan olmaksızın İsrail'in bir kara işgaline girişmesinin vahim sonuçlar getireceğini vurguladı.

Gazze'de durumun "vahim" olduğuna işaret eden Sullivan, İsrail'in bölgeye daha fazla sayıda insani yardım tırının girişine izin vermesini ise memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Sullivan, "Gerçekten de orada insani bir krizin olduğu bu zamanda insani yardımların artması önemli." dedi.

Söz konusu yardım miktarının artmasından memnun olduklarını belirten Sullivan, bölgede ciddi bir kriz olduğuna atıf yaparak daha fazla yardımın Gazze'ye girmesi gerektiğini söyledi.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.