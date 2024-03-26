Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.03.2024 23:32

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas kesin bir yenilgiye uğratılana kadar faaliyetleri sürdüreceğiz

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki İsrailli esirler geri dönene ve Hamas yenilgiye uğratılana kadar İsrail'in faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas kesin bir yenilgiye uğratılana kadar faaliyetleri sürdüreceğiz
[Fotograf: AFP]

Katz, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, Batı Kudüs'ü ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile uzun bir görüşme yaptığını belirtti.

Görüşmede Gazze'deki insani konularda ilerleme sağlanması konusunda işbirliği yapmaya karar verdiklerini kaydeden Katz, "Tüm esirler geri dönene ve Hamas Gazze'de kesin bir yenilgiye uğratılana kadar İsrail'in bütün gücüyle faaliyetlerine devam edeceğini açıkladım." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 25 Mart'ta Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'de bir araya gelmiş, ardından Filistin'e giderek Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yeni Başbakan Muhammed Mustafa ile görüşmüştü.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İngiltere, Rusya'nın Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili iddialarını reddetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon konusunda programlarımızı hayata geçiriyoruz
23:42
ABD'de geminin köprüye çarpması sonucu nehre düşenlerden 2'si kurtarıldı
23:40
Bakan Tunç, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı
23:35
Ürdün: Filistinlileri topraklarından tehcir edecek her türlü planı reddediyoruz
23:35
Murat Kurum: Bu şehri 'depreme hazırlayacağız' dediler, tek bir çivi çakmadılar
23:32
İngiltere, Rusya'nın Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili iddialarını reddetti
Gazzeliler su temin etmek için her gün mücadele veriyor
Gazzeliler su temin etmek için her gün mücadele veriyor
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 milli kamera ASELFLIR-500 ile uçtu
Bayraktar TB3 milli kamera ASELFLIR-500 ile uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ