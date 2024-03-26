İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas kesin bir yenilgiye uğratılana kadar faaliyetleri sürdüreceğiz

Katz, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, Batı Kudüs'ü ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile uzun bir görüşme yaptığını belirtti.

Görüşmede Gazze'deki insani konularda ilerleme sağlanması konusunda işbirliği yapmaya karar verdiklerini kaydeden Katz, "Tüm esirler geri dönene ve Hamas Gazze'de kesin bir yenilgiye uğratılana kadar İsrail'in bütün gücüyle faaliyetlerine devam edeceğini açıkladım." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 25 Mart'ta Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'de bir araya gelmiş, ardından Filistin'e giderek Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yeni Başbakan Muhammed Mustafa ile görüşmüştü.