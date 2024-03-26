Hamas'tan Uluslararası Adalet Divanı'na İsrailli liderlere hesap sorulması çağrısı

Hamas'tan yapılan açıklamada, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'in İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan "Bir Soykırımın Anatomisi" başlıklı raporunun, "üst düzey bir BM yetkilisinin ek onayı" anlamına geldiği vurgulandı.

Albanese'in raporunun "İnsanlığı korumak ve insanlığın onlarca yıl önce aştığı soykırım eylemlerini önlemek adına sorumluluklarını yerine getirmek için uluslararası toplumu ve BM'yi gerçek bir sınavdan geçirdiği" aktarıldı.

Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) seslenilen açıklamada, "Sessizliği aşma ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı gerçekleştirilen soykırım ve etnik temizlikten İsrail işgali liderlerine hesap sormak için acil harekete geçme" çağrısı yapıldı.

İsrail'in soykırım suçlarına ilişkin BM raporu

Albanese'in raporu, BM İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu kapsamında yayımlanmıştı.

Raporda, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı "soykırım" yaptığını gösteren eşiği aştığına inanmak için haklı gerekçeler olduğu vurgulanmıştı.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarla Gazze'yi yerle bir ettiği belirtilen raporda, "13 binden fazlası çocuk olmak üzere 30 binin üstünde Filistinli öldürüldü." denilmişti.

Raporda, 71 binden fazla kişinin yaralandığı ve çoğunun sakat kaldığı kaydedilmişti.

Gazze'deki yerleşim alanlarının yüzde 70'inin yok edildiği ve nüfusun yüzde 80'inin zorla yerinden edildiği vurgulanan raporda, birçok cesedin enkaz altında kaldığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.