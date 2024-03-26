Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.03.2024 22:32

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ndeki Hizbullah hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail’e ait hava araçları Bekaa Vadisi'nde bugün içerisinde 2’nci kez hava saldırısı düzenledi.

İkinci saldırı Bekaa Vadisinin Tel Vardin bölgesinde bir eve yönelik gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralıların kimlik bilgileri hakkında herhangi açıklama yapılmadı.

İsrail saldırıyı doğruladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan’ın iç kesimlerinde Hizbullah’a ait Tel Vardin’deki hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu bilgisi verildi.

Ayrıca savaş uçaklarının Hizbullah’ın Hanin ve Beyt Hanun’daki silah depolarını da hedef aldığı aktarıldı.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Biden, Baltimore'daki köprünün gemi çarpması sonucu yıkılmasını "kaza" olarak niteledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon konusunda programlarımızı hayata geçiriyoruz
23:42
ABD'de geminin köprüye çarpması sonucu nehre düşenlerden 2'si kurtarıldı
23:40
Bakan Tunç, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı
23:35
Ürdün: Filistinlileri topraklarından tehcir edecek her türlü planı reddediyoruz
23:35
Murat Kurum: Bu şehri 'depreme hazırlayacağız' dediler, tek bir çivi çakmadılar
23:33
İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas kesin bir yenilgiye uğratılana kadar faaliyetleri sürdüreceğiz
İsrail ordusu Gazze'nin Refah kentine saldırdı
İsrail ordusu Gazze'nin Refah kentine saldırdı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 milli kamera ASELFLIR-500 ile uçtu
Bayraktar TB3 milli kamera ASELFLIR-500 ile uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ