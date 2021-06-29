Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail Dışişleri Bakanı BAE’ye gitti
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti. İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sonrası Abu Dabi’yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olacak.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 2 günlük ziyareti kapsamında BAE'li mevkidaşı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek.
Ziyarette Lapid, İsrail’in Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğunun resmi açılışını da yapacak.
Abu Dabi'ye giden ilk İsrailli bakan
Lapid, İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sonrası Abu Dabi’yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olacak.
İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
Etiketler: İsrail Birleşik Arap Emirlikleri BAE
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