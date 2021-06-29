İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 2 günlük ziyareti kapsamında BAE'li mevkidaşı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek.

Ziyarette Lapid, İsrail’in Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğunun resmi açılışını da yapacak.

Abu Dabi'ye giden ilk İsrailli bakan

Lapid, İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sonrası Abu Dabi’yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olacak.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.