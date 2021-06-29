Dünya bankası güçlü toparlanma işareti veren ülkelere ilişkin rapor yayınladı. Raporda Çin’in fabrika faaliyetlerinin ve tüketici harcamalarının yeniden salgın öncesi düzeylere ulaştığına dikkat çekildi.

Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 8,5 büyüyeceği öngörüsüne yer verilen açıklamada 2020'deki kayıpların telafisiyle bu yıl ülkede yüksek büyüme oranı beklendiği ancak gelecek yıl normale dönüşle büyüme hızının yüzde 5,4'e gerilemesinin öngörüldüğü de ifade edildi.

Ekonomik toparlanma aşılama ile orantılı

Ekonomik toparlanmanın aşılama kampanyasının ilerleyişine ve bağışıklığın yaygınlaşmasına bağlı olacağı vurgulandı.

Dünya Bankası, nisanda Çin ekonomisi için 2021'de 8,1'lik büyüme öngörüsünde bulunmuştu.

Nüfusun yüzde 40'ı aşılanacak

Bugüne dek 1 milyar 190 bin dozdan fazla aşının yapıldığı Çin'de, yaz sonunda 1,4 milyarı aşan nüfusun yüzde 40'ının aşılanmasının tamamlanması hedefleniyor.

Çin'de acil kullanımına izin verilen Sinopharm ve Sinovac aşıları, diğer COVID-19 aşıları gibi, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor.