İsrail 800 bin COVID-19 aşısını imha edecek
İsrail'in, başka ülkelerden talep gelmemesi halinde elindeki son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin COVID-19 aşısını imha etmek zorunda kalacağı açıklandı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, Tel Aviv yönetiminin elinde son kullanım tarihi yaklaşan 800 bin COVID-19 aşısı bulunuyor.
Başka ülkelerden talep gelmemesi durumunda İsrail Sağlık Bakanlığı bu aşıları imha etmek zorunda kalacak.
Haberde İsrail'in elindeki aşıların hangi firmaya ait olduğu belirtilmese de Tel Aviv yönetimi BioNTech-Pfizer aşısı almıştı.
Son kullanım tarihi yaklaşan aşıları Filistin ile takas etmek istedi
İsrail, 18 Haziran'da son kullanım tarihi yaklaşan COVID-19 aşılarını Filistin ile takas etme konusunda anlaşmıştı.
Anlaşma kapsamında İsrail, elindeki 1 milyondan fazla BioNTech-Pfizer aşısını Filistin'e teslim edecekti.
Filistin anlaşmayı iptal etti
Karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail’e gönderilecekti.
Filistin yönetimi, İsrail'in vereceği aşıların son kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle anlaşmayı iptal etmişti.
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