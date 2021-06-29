Filistinli sanatçılar, İsrail işgalini sergiye taşıdı. Gazze Kültür ve Sanat Merkezi tarafından organize edilen sergiye 70 sanatçı katıldı. Düzenlenen sergide fotoğraf, heykel, resim, enstalasyon (yerleştirme) gibi yaklaşık 100 eser yer alıyor.

Sergide Mescid-i Aksa ve Kubbetu's Sahra Camisi'nin resim ve maketlerinin yanı sıra Filistinlilerin topraklarına bağlılıklarını betimleyen, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı baskıyı, kadınların toplumdaki rolünü somutlaştıran sanat eserleri bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

“Filistin halkı fırçalarla ve kelimelerle mücadelesine devam ediyor”

Gazze Kültür ve Sanat Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Sahvil, açtıkları bu sergiyle İsrail işgali altındaki Filistin'in sorunlarına dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Eşref Sahvil, Serginin Filistinlilerin topraklarına, meşru haklarına bağlılıklarına dair mesaj niteliğinde olduğunu ifade etti.

Sahvil, saldırılara maruz kalan Filistin halkının fırçalarla ve kelimelerle mücadelesine devam edeceğini vurguladı.