Tel Aviv yönetimi, Filistinlilere ait 200 evin daha boşaltılıp yıkılmasını istedi. İsmail Ubeyde, Doğu Kudüs’ün Sur Bahir mahallesinde yaşayan bir Filistinli. İsrail, Ubeyde’nin evini kendi elleriyle yıkması için 18 Temmuz’a kadar süre verdi.

Gerekçe ise, evin ayrım tellerinin sınırında yer alması. Aynı durumda olan Filistinliler, keyfi uygulamaya karşı evlerine sahip çıkmakta kararlı.

İsrail 2005 yılından beri Filistin topraklarını tel örgüler ve ayrım duvarları ile bölüyor.

İsrail ordusu 2011 yılında, ayrım duvarlarından 100 ila 300 metre uzaklıktaki alanı tampon bölge ilan ederek, buralara inşaat yasağı getirdi.

2009’dan beri İsrail Filistinlilere ait 5 binden fazla binayı yıktı, 10 bine yakın Filistinli evsiz kaldı.

İsrail’in Filistinlilere karşı planlı bir evsizleştirme stratejisi izlediğine dikkat çeken Filistinli siyasi uzman Halil Tüfekçi, "İlk başta toprakları işgal etmekle başlıyor. Sonra planlayıp bölüyorlar, sonra evleri yıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrailli insan hakları aktivisti Şarona Vays da, bu yıkım kararları ile Filistin'in egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

Gazze'yi abluka altında tutan, Batı Şeria’yı adım adım işgal eden İsrail'e karşı uluslararası toplum ise sessizliğini koruyor.

Kaynak: TRT Haber