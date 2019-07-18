Paris merkezli basın izleme örgütü Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden (RSF) yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin kontrolündeki bölgelerde 11 basın kuruluşunun yasaklanmasına tepki gösterildi.

Söz konusu basın kuruluşlarının bu bölgelerde çalışmasının yasaklanma nedenine ilişkin Hafter güçlerinden izahat istenen açıklamada, RSF Kuzey Afrika Masası Başkanı Süheyb Hayati'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Libya medyası eşi görülmemiş bir krizin içinde ve aralarından bazıları ister istemez savaşan gruplara yanaşmış durumda. Basını propaganda aracı olarak kullanan Libya'daki çatışmanın tarafları, aynı zamanda sansür savaşı da veriyor."

Libya'da Hafter'in kontrolünde bulunan doğu bölgesindeki yönetim, dün, aralarında Libya devlet televizyonunun da bulunduğu 11 basın kuruluşunun kendi kontrolündeki bölgelerde çalışmasını yasakladığını açıklamıştı.

Hafter Trablus'a saldırıyor

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da sal dırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen üç ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Bir süredir meşruiyet krizinin sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA