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İsrail, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı kapattı

İsrail yönetimi Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı geçişlere geçici olarak kapattı.

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İsrail, Beyt Hanun Sınır Kapısını kapattı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazzelilerin dün sınırda ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları durdurma kararını protesto amacıyla düzenlediği gösteriler sırasında Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın "zarar gördüğü" belirtildi.

Açıklamaya göre, tamir işlemleri sona erene kadar insani durumlar için izinleri olanlar dışında sınır kapısından geçişler geçici olarak durduruldu.

Sınır kapısının açılacağı tarih verilmedi

Sınır kapısından geçişlere tamiratın tamamlanmasının ardından yeniden izin verileceği belirtilen açıklamada, bu sürecin ne kadar zaman alacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze'de dün yüzlerce kişi ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları durdurma kararını Beyt Hanun Sınır Kapısı yakınında protesto etmiş, İsrail askerleri göstericilere müdahale etmişti.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, 1'i Mısır'ın kontrolünde.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze, Beyt Hanun Sınır Kapısı
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