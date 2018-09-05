ABD Kansas'ta sel felaketi nedeniyle 300'den fazla kişi tahliye edildi

İşçi bayramı tatili sırasında meydana gelen sel felaketi, ABD'nin Kansas eyaletindeki 5 şehri vurdu. Hafta sonu şiddetli yağmurların yol açtığı sel sonrası bölge sakinleri toparlanmaya çalışıyor.

300'den fazla kişi tahliye edildi

300'den fazla kişi evlerinden tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü.

Bazı yerleşimciler evlerinden botlarla kurtarılarak tahliye edildi.

Kansas Eyalet Üniversitesi'nin Manhattan'daki ana kampüsünü su basmadı ancak yerlerinden olan öğrenciler için bir yardım merkezi kuruldu.

Acil afet durum bildirisi yayınlandı

Kansas Eyalet Valisi Jeff Colyer, Jewell, Kingman, Marshall, Pratt ve Riley illeri için bir afet acil durum bildirisi yayınladı ve bildirinin daha fazla hasar değerlendirmesi geldikçe genişletilebileceğini söyledi.

Kapatılan yollar yeniden trafiğe açıldı

Topeka Capital-Journal gazetesine göre yetkililer, sel nedeniyle Salı günü kapatılan tüm yollar ve köprülerin suların çekilmesi sonrası yeniden trafiğe açıldığını açıkladı.

Sel felaketinde ciddi bir yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Riley ili polis departmanının sosyal medya sitesi Facebook hesabından paylaştığı fotoğraflarda, evlerin neredeyse çatılarına kadar su içinde kaldığı görülüyor.

Kaynak: ABC News