Hindistan'da viyadük çöktü: 1 ölü, 23 yaralı

Hindistan Kalküta'de dün bir viyadük çöktü. Olayda yaralanan 24 kişi hastaneye kaldırıldı, bunlardan 1'i yaşamını yitirdi.
Kaza sırasında viyadüğün çöken bölümünde 1'i otobüs olmak üzere 5'ten fazla araç bulunduğu belirtildi.
Kaynak: AA
Hindistan'da bir viyadüğün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Hindistan Kalküta'de dün bir viyadük çöktü. Olayda yaralanan 24 kişi hastaneye kaldırıldı, bunlardan 1'i yaşamını yitirdi.
Kaza sırasında viyadüğün çöken bölümünde 1'i otobüs olmak üzere 5'ten fazla araç bulunduğu belirtildi.
Kaynak: AA