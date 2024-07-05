İsrail, Batı Şeria'da son otuz yılın en büyük toprak gaspını onayladı

Peace Now'ın haberine göre, İsrail ordusunun Sivil Yönetim Dairesi, 25 Haziran'da bölgeyi devlet arazisine dönüştüren bir bildiri yayınladı.

Bildirge, Batı Şeria'nın doğusunda, Eriha yakınlarındaki Ürdün Vadisi'nin bin 270 hektarlık bölümünü kapsıyor.

İsrail'in yasadışı yerleşim birimlerini izleyen İsrailli hak grubu Peace Now, Çarşamba günü yaptığı açıklamada , bu hamleyi eleştirerek, bu el koymanın "İsrail'in yanında bir Filistin devleti" kurulmasını daha da zorlaştırdığını söyledi.

30 yılın en büyük gaspı

1993'ten bu yana toplanan verilere göre, İsrail'in Filistin topraklarındaki toprak gaspı bakımından bu yıl, şimdiye kadar en fazla toprak gaspedilen yıl oldu.

Rapora göre, araziyi devlet mülkü olarak ilan etmek, İsrail'in işgal altındaki topraklar üzerinde kontrol kurmasının temel yöntemlerinden biri.

Arazi bir kez devlet arazisi olarak belirlendikten sonra, İsrail artık onu Filistinlilerin özel mülkü olarak tanımıyor.

CNN, Peace Now'ın iddiası hakkında yorum için İsrail Sivil İdaresi sözcüsüne ulaştı ancak yanıt alamadı.

İsrailliler Mesafir Yatta'da Filistinlelerin mülklerine saldırdı

El Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında da çok sayıda Filistinli yaralandı, bir Filistinli gözaltına alındı, iki ev ateşe verildi ve Filistinlilerin taşınmazları tahrip edildi.

WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun koruması altındaki yaklaşık 200 silahlı İsrailli yerleşimcinin Mesafir Yatta'nın Hılle ed-Daba köyünde Filistinlilerin evlerine ve mülklerine saldırdığı aktarıldı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin 7 saatten uzun süre saldırı düzenlediği Filistinlilerin evlerine ateş açtığı ve bölgedeki geniş alanları ve meyve ağaçlarını yaktığı ifade edildi.

İsraillilerin sivil savunma ekiplerinin yangına müdahale etmesini engellediği ve itfaiye aracına zarar verdiği kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, taş ve sopalarla bölge halkına saldırması sonucu çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtilirken İsraillilerin ambulansın bölgeye ulaşmasına da engel olduğu aktarıldı.

İsraillilerin Filistinlilerin evlerine, araçlarına, güneş enerjisi panellerine zarar verdiği ve 80'den fazla koyunu çaldığı ifade edildi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Batı Şeria'ya hava saldırıları devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya 7 Ekim 2023'den bu yana 28 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in sadece geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'ya 2 hava saldırısı düzenlediğini aktaran Dujarric, aynı zamanda İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırısında 200 evin zarar gördüğünü kaydetti.

Dujarric, İsrail'in Batı Şeria'ya 7 Ekim'den bu yana 28 hava saldırısı düzenlediğini belirterek, bu saldırılarda aralarında 14 çocuğun da bulunduğu 77 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.