İngiltere'nin yeni başbakanı olması beklenen Keir Starmer kimdir?

Keir Starmer, aslen bir Londralı. Babası işçi, annesi hemşire ve ikisi de İşçi Partili.

1962'de doğan oğullarına adını da, partinin kurucu liderlerinden Keir Hardie'den esinlenerek vermişler.

Leeds Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Keir Starmer, daha sonra Oxford Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Bir dergide editörlük yapan Starmer, 1987'de insan hakları alanında avukatlığa başladı.

2008-2013 yılları arasında Kraliyet Kamu Savcılığı Direktörlüğü'nü yürüttü.

2020'de parti liderliği koltuğuna oturdu

İşçi Partisi Gençlik Kolları'nda çalışan Keir Starmer, 2014'de aktif siyasete atıldı.

2015 genel seçiminde İşçi Partisi'nden milletvekili seçildi ve o dönem partinin liderliğini yapan Jeremy Corbyntarafından, Gölge İçişleri Bakanlığı görevine atandı.

Ancak bir yıl kadar sonra Corbyn ile ters düşen Starmer bu görevinden istifa etti.

Daha sonra gölge kabinede Göç ve Brexit Bakanlıklarını da üstlenen Keir Starmer, 2020'de partinin liderlik koltuğuna oturdu.

Keir Starmer, adalet sistemine yaptığı hizmetlerden dolayı 2014'te şövalyelik, 2017'de de sir'lük unvanı aldı.

Dış politika açısından da insan haklarını öne çıkaran İşçi Partisi lideri, İskoçya’nın bağımsızlığına karşı çıkıyor.

2007 yılından bu yana avukat Victoria Starmer ile evli olan Keir Starmer'ın iki çocuğu bulunuyor.

İngiltere seçimleri

Genel seçimler için sandık başına giden İngiltere, "değişim" dedi. İşçi Partisi 14 yıl sonra parlamentoda çoğunluğu sağlayarak seçimi kazandı.

Rishi Sunak, sabah saat 04.40 civarında, "İşçi Partisi bu genel seçimi kazandı ve ben de kendisini tebrik etmek için Keir Starmer'ı aradım" diyerek seçim yenilgisini kabul etti.

Merkez-sol bir parti olan İşçi Partisi, Muhafazakar Parti'nin 14 yıllık sağcı iktidarına son vererek 160 sandalyelik büyük bir çoğunluğu kazanma yolunda.

Eski başsavcı ve insan hakları avukatı Sir Keir, partisinin değişim getireceğine söz vererek, "Artık bunu gerçekleştirme zamanımız geldi" dedi.

Koltuğunu kaybeden eski Muhafazakar Parti bakanı Robert Buckland, bunu Sunak'ın partisi için "seçim kıyameti " olarak nitelendirdi.

Büyük İşçi zaferi

İngiltere Avam Kamarası'nda 650 milletvekili veya parlamento üyesi var. Bunların her biri ülkenin bir yerindeki bireysel bir seçim bölgesini temsil ediyor.

BBC'nin son tahminine göre İşçi Partisi 410, Muhafazakarlar 144 ve merkezci Liberal Demokratlar 58 sandalyeye sahip olacak.

Bu arada, Brexit Partisi'nin halefi olan Reform Partisi'nin sandalye sayısı başlangıçta öngörülen 13'ten dörde düşürüldü.

İşçi Partisi'nin Avam Kamarası'nda 170 sandalyelik çoğunluk elde edeceği yönündeki son tahmin çok büyük bir rakam olsa da, bu yine de Tony Blair yönetimindeki partinin 1997 seçimlerinde elde ettiği 179 sandalyelik çoğunluğa ulaşamayacak.

Bir gün içinde yeni bir Başbakan seçilecek

İngiliz siyaseti hızlı ilerliyor; seçim sonuçları ile yeni başbakanın göreve başlaması arasında çok az zaman geçiyor.

Rishi Sunak, 24 saat içinde İngiltere'nin başbakanlık ofisi olan 10 Downing Sokağı'ndan tahliye edilecek ve Sir Keir Starmer da hemen ardından göreve başlayacak.

Ancak bir süreç var. Sunak istifasını Kral'a sunacak ve Sir Keir, normalde Buckingham Sarayı'nda gerçekleşen bir toplantıda yeni hükümeti kurmak üzere hükümdar tarafından resmen davet edilecek.