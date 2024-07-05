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Dünya
AA 05.07.2024 06:29

BM: Etiyopya'da 4,5 milyon kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), hazirandan bu yana Etiyopya'da 4,5 milyon kişinin ülke içinde göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

BM: Etiyopya'da 4,5 milyon kişi yerinden oldu

OCHA'dan Etiyopya'daki insani krize ilişkin yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve orta bölgelerinde devam eden çatışmalar ve olumsuz iklim koşulları nedeniyle 4,5 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle Somali ve Tigray bölgelerinin göçten en fazla etkilenen yerler olduğu aktarıldı.

Güvenlik koşullarının uygun olduğu durumlarda geri dönüşlere destek olunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, bu süreçte kalıcı çözümlere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın ardından bölge yönetimi TPLF'ye geçmiş, örgüt ise silahsızlanmıştı. Öte yandan, ülkenin farklı bölgelerinde etnik çatışmalar devam ediyor.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'nın çatışmalardan en çok etkilenen Tigray bölgesine gönderilen yardımların önemli bir kısmının başka yerlere yönlendirildiğine dair iddiaların ardından Nisan 2023’te gıda yardımını askıya almıştı.

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